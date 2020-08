Le multe elevate in Italia per le violazioni al Codice della strada

Lo 0,21% per alcol, 0,03% per sostanze stupefacenti, 0,17% per il telefonino. Servono più pattuglie in strada e più controlli

AgenPress. L’Unione Nazionale Consumatori ha elaborato i dati dell’Istat e dell’Aci sui comportamenti errati alla guida che sono causa di incidenti stradali, mettendoli a confronto con le multe comminate da vigili, polizia stradale e carabinieri. Dal confronto emerge che servono più pattuglie delle forze dell’ordine in strada e più controlli per le violazioni al Codice della strada (Cds) più gravi, che determinano più incidenti.

“Le multe per le infrazioni più pericolose sono troppo poche. Le sanzioni comminate nel 2019 dalle forze dell’ordine per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 Cds) sono solo lo 0,03%, 5.340 (837 quelle date dai vigili), quelle per guida in stato di ebbrezza alcolica (art. 186 Cds) sono 42.485, lo 0,21%, nonostante, secondo Istat ed Aci, l’8,7% degli incidenti con lesioni rilevati da Carabinieri e Polizia Stradale sia correlato all’alcol ed il 3,4% alla droga” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Le multe per il mancato rispetto della precedenza (art. 145 Cds), che produce il 13% degli incidenti totali, sono pari ad appena lo 0,18%, 36.548, quelle per il mancato rispetto della distanza di sicurezza (art. 149 cds), che determina il 9% degli incidenti, sono addirittura lo 0,07%, 14.185 multe” prosegue Dona.

A fare il pieno, invece, sono le multe che non determinano, salvo rarissime eccezioni, incidenti, come quelle per divieto di sosta (art. 157 e 158 Cds), pari a oltre 3,5 mln (3.576.018) su un totale di 20,2 mln (20.267.183), il 17,64% (20,3% per i vigili), e per le ztl (art. 7 Cds), 10 mln (10.230.745), pari al 50,48% (58,57% per i vigili), per un totale pari al 68,12% (78,87% per la polizia locale).

“Servono più pattuglie in strada, più controlli per le infrazioni realmente pericolose e meno ausiliari della sosta che non possono multare chi crea veri pericoli per la circolazione e mette a rischio l’incolumità delle persone. Troppo facile fare cassa multando chi non posteggia correttamente, dato che non ci sono abbastanza posti auto nelle nostre città, peraltro per colpa dei comuni stessi, che, in violazione dell’art. 7 comma 7 del Cds, non destinano i proventi dei parcheggi all’installazione e costruzioni di nuovi parcheggi. Che fine hanno fatto i controlli serali per la guida in stato di ebrezza?” si domanda Dona.

Secondo lo studio, sono poche anche le multe date per i sorpassi pericolosi (art. 148 Cds), lo 0,17%, per l’uso del cellulare (art. 173 Cds), lo 0,8% (0,39% per i vigili), per l’uso del casco (0,32%).

“Va meglio per il superamento dei limiti di velocità, il 12,46% delle multe. Questo grazie al fatto che le postazioni da remoto, gli autovelox fissi, sostituiscono la mancanza di pattuglie in strada. Ma multare dopo 90 giorni chi è non ha rispettato i limiti di velocità non è come bloccarlo mentre sta andando troppo forte e sta mettendo in pericolo la vita di altre persone” conclude Dona.

TAVOLA N. 1: Contravvenzioni elevate dal Polizia Municipale (vigili) nei comuni capoluogo, da Polizia stradale e da Carabinieri per infrazioni sulla circolazione stradale – Anno 2019

CDS DESCRIZIONE VIOLAZIONE Multe Vigili % Vigili Multe Polizia % Polizia Multe Carab. % Carab Totale % su Totale Art. 6 Inosservanza di obblighi, divieti e limitazioni della circolazione fuori centro abitato 27.026 0,16 17.716 0,85 7.291 0,92 52.033 0,26 Art. 7 Inosservanza di obblighi, divieti e limitazioni della circolazione nel centro abitato 10.179.804 58,57 17.494 0,84 33.447 4,22 10.230.745 50,48 Art. 9 Inosservanza di prescrizioni per le competizioni sportive su strada 21 0,00 13 0,00 20 0,00 54 0,00 Art. 10-61 -62 Disciplina della circolazione dei veicoli e trasporti eccezionali, limiti di sagoma e massa 228 0,00 4.359 0,21 37 0,00 4.624 0,02 Art. 15 Tutela delle strade, dei manufatti e della segnaletica 4.642 0,03 10.697 0,51 2.193 0,28 17.532 0,09 Art. 23 Pubblicità abusiva lungo le strade 9.413 0,05 378 0,02 117 0,01 9.908 0,05 Art. 72-79 Mancanza o inefficienza dei dispositivi di frenatura, di illum., segnalaz. acustica e silenziatori 10.469 0,06 80.754 3,86 10.874 1,37 102.097 0,50 Art. 80

Art. 176 c.18 Revisione dei veicoli 94.717 0,54 132.421 6,33 121.024 15,26 348.162 1,72 Art. 97 Circolazione dei ciclomotori (contrassegno di identificazione, alterazione motore) 918 0,01 633 0,03 1.481 0,19 3.032 0,01 Art. 100 Disciplina dell’uso delle targhe per i veicoli a motore 1.045 0,01 4.933 0,24 1.326 0,17 7.304 0,04 Art. 115 Età minima e massima e requisiti per la guida 215 0,00 304 0,01 390 0,05 909 0,00 Art. 116 Guida senza patente o con patente revocata 8.019 0,05 18.905 0,90 26.433 3,33 53.357 0,26 Art.135 c.12 Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo 869 0,00 0,00 3.080 0,39 3.949 0,02 art. 136-BIS c.7 Disposizioni in materia di patenti di guida e di abilitazioni professionali rilasciate da Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo 159 0,00 0,00 408 0,05 567 0,00 Art. 141 Velocità non moderata in relazione alle caratteristiche della strada, meteorologiche e del traffico 39.287 0,23 47.261 2,26 26.836 3,38 113.384 0,56 Art. 142 Superamento dei limiti di velocità 1.947.241 11,20 577.238 27,58 804 0,10 2.525.283 12,46 Art. 143-144 Posizione dei veicoli sulla carreggiata, uso delle corsie, marcia per file parallele 12.929 0,07 13.284 0,63 12.208 1,54 38.421 0,19 Art. 145 Obblighi di precedenza 20.372 0,12 6.026 0,29 10.150 1,28 36.548 0,18 Art. 146 Inosservanza della segnaletica orizzontale e semaforica 359.612 2,07 33.053 1,58 18.268 2,30 410.933 2,03 Art. 148 Disciplina del sorpasso dei veicoli 3.233 0,02 12.579 0,60 18.612 2,35 34.424 0,17 Art. 149 Rispetto della distanza di sicurezza 4.376 0,03 5.931 0,28 3.878 0,49 14.185 0,07 Art. 152-153 Uso dei dispositivi di segnalaz. visiva e di illuminazione 1.626 0,01 11.239 0,54 3.878 0,49 16.743 0,08 Art. 154 Disciplina del cambio di direzione e di corsia 23.533 0,14 6.751 0,32 3.711 0,47 33.995 0,17 Art. 155 Limitazione dei rumori de silenziatori e degli apparati radio 739 0,00 596 0,03 1.153 0,15 2.488 0,01 Art. 157-158 Disciplina dell’arresto, della fermata e della sosta fuori e dentro i centri abitati 3.527.685 20,30 18.969 0,91 29.364 3,70 3.576.018 17,64 Art. 161-162-165 Ingombro della carreggiata, segnalazione e traino dei veicoli in avaria 271 0,00 2.759 0,13 519 0,07 3.549 0,02 Art. 164 Norme sulla sistemazione deilcarico sui veicoli 814 0,00 6.679 0,32 864 0,11 8.357 0,04 Art. 167 Trasporto di cose e superamento limiti di peso del veicolo 1.164 0,01 41.775 2,00 240 0,03 43.179 0,21 Art. 168 Norme sul trasporto di merci pericolose 72 0,00 9.979 0,48 32 0,00 10.083 0,05 Art. 169 Trasporto di persone animali ed oggetti sui veicoli a motore 3.230 0,02 6.758 0,32 2.337 0,29 12.325 0,06 Art. 170 Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote 671 0,00 368 0,02 902 0,11 1.941 0,01 Art. 171 Uso del casco 50.725 0,29 4.694 0,22 8.692 1,10 64.111 0,32 Art. 172 Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta dei bambini 42.759 0,25 113.150 5,41 101.325 12,78 257.234 1,27 Art. 173 Mancato uso di lenti o uso di radiotelefoni o cuffie 67.990 0,39 56.816 2,71 37.557 4,74 162.363 0,80 Art. 174-178 Rispetto dei tempi di guida e di riposo dei conducenti dei veicoli pesanti 2.881 0,02 39.796 1,90 215 0,03 42.892 0,21 Art. 175-176 Circolazione e comportamento sulle autostrade e strade extraurbane principali 85 0,00 171.276 8,18 286 0,04 171.647 0,85 Art. 179 Installazione, alterazione, manomissione del cronotachigrafo 916 0,01 8.006 0,38 234 0,03 9.156 0,05 Art. 180-181 Possesso dei documenti della circolazione 150.971 0,87 170.070 8,13 124.208 15,66 45.249 2,20 Art. 182 Norme di comportamento dei ciclisti 777 0,00 143 0,01 253 0,03 1.173 0,01 Art. 186 Guida in stato di ebbrezza alcolica 5.620 0,03 19.904 0,95 16.961 2,14 42.485 0,21 Art. 187 Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti 837 0,00 1.804 0,09 2.699 0,34 5.340 0,03 Art. 189 Comportamento dei conducenti in caso di incidente 4.821 0,03 2.053 0,10 2.746 0,35 9.620 0,05 Art. 190 Comportamento dei pedoni 2.856 0,02 268 0,01 484 0,06 3.608 0,02 Art. 191 Comportamento dei conducenti verso i pedoni 7.546 0,04 903 0,04 1.329 0,17 9.778 0,05 Art. 193 Obbligo di assicurazione 54.481 0,31 55.747 2,66 66.801 8,42 177.029 0,87 Art. 26-46 L.298/74 Trasporto abusivo di merci 172 0,00 2.691 0,13 71 0,01 2.934 0,01 Art. 19 L.727/78 Irregolarità nella compilazione del foglio di registrazione del cronotachigrafo 1.833 0,01 32.246 1,54 181 0,02 34.260 0,17 Totale 16.679.670 95,96 1.769.419 84,54 705.919 89,02 19.155.008 94,51 Altre infrazioni 701.613 4,04 323.479 15,46 87.083 10,98 1.112.175 5,49 Totale complessivo 17.381.283 100,00 2.092.898 100,00 793.002 100,00 20.267.183 100,00

TAVOLA N. 2: Cause accertate o presunte di incidente relative agli inconvenienti di circolazione per ambito stradale – ANNO 2019

CAUSE ACCERTATE O PRESUNTE DI INCIDENTE (A) Totale % su tot comportamento % SUL TOTALE DELLE CAUSE Procedeva con guida distratta o andamento indeciso 33.809 16,21 15,13 Procedeva con eccesso di velocità 20.038 9,61 8,97 Circostanza imprecisata 42.072 20,17 18,83 Procedeva senza mantenere la distanza di sicurezza 20.207 9,69 9,05 Manovrava irregolarmente 15.574 7,47 6,97 Procedeva senza rispettare lo stop 10.895 5,22 4,88 Procedeva senza dare la precedenza al veicolo proveniente da destra 7.912 3,79 3,54 Procedeva senza rispettare il segnale di dare precedenza 10.286 4,93 4,60 TOTALE PRECEDENZA 29093 13,95 13,02 Svoltava irregolarmente 4.635 2,22 2,07 Procedeva contromano 4.468 2,14 2,00 Sorpassava irregolarmente 3.879 1,86 1,74 Veicolo evitato 1.536 0,74 0,69 Non dava la precedenza al pedone sugli appositi attraversamenti 7.800 3,74 3,49 Procedeva senza rispettare le segnalazioni semaforiche o dell’agente 1.789 0,86 0,80 Procedeva non in prossimità del margine destro della carreggiata 2.244 1,08 1,00 Veicolo fermo in posizione irregolare urtato 2.345 1,12 1,05 Procedeva senza rispettare i limiti di velocità 728 0,35 0,33 Procedeva senza rispettare i segnali di divieto di transito o accesso 1.242 0,60 0,56 Caduta di persona da veicolo per discesa da veicolo in moto 994 0,48 0,44 Animale evitato 427 0,20 0,19 Caduta di persona da veicolo per essersi aggrappata o sistemata inadeguatamente 743 0,36 0,33 Caduta di persona da veicolo per apertura di portiera 211 0,10 0,09 Frenava improvvisamente con conseguenza ai trasportati 688 0,33 0,31 Si affiancava ad altri veicoli a due ruote irregolarmente 262 0,13 0,12 Veicolo fermo senza che sia stato collocato il prescritto segnale urtato 149 0,07 0,07 Fuoriusciva dalla carreggiata investendo il pedone 187 0,09 0,08 Urtava con il carico il pedone 257 0,12 0,12 Procedeva con le luci abbaglianti incrociando altri veicoli 12 0,01 0,01 Usciva senza precauzione da passo carrabile investendo il pedone 72 0,03 0,03 Attraversava imprudentemente il passaggio a livello 5 0,00 0,00 Comportamento scorretto del pedone 6.647 3,19 2,98 Ostacolo accidentale urtato 3.397 1,63 1,52 Ostacolo accidentale evitato 1.712 0,82 0,77 Buche, ecc. evitato 1.349 0,65 0,60 TOTALE COMPORTAMENTO SCORRETTO 208.571 100,00 93,36 Altre cause (guida in stato di ebrezza o sotto influenza di droghe) (B) 14829 (B) 6,64 TOTALE CAUSE 223.400 100,00

(A) Il dettaglio delle singole voci in tabella è riferito alle sole circostanze legate ad inconvenienti di circolazione.

(B) Per l’Istat il dato è sottostimato, visto che spesso le informazioni sanitarie giungono in ritardo rispetto alla tempistica della rilevazione (30 giorni dopo l’evento). Utilizzando, però, fonti alternative, sempre secondo Aci ed Istat, l’8,7% degli incidenti con lesioni rilevati nel 2019 da Carabinieri e Polizia Stradale è correlato ad alcol ed il 3,4% alla droga, mentre rispetto ai dati della Polizia locale sono il 3% per alcol e lo 0,6% per droga.