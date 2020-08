Usa 2020. Trump conquista la nomination. Con Biden, la Cina diventerà padrona del Paese

AgenPress – Donald Trump ha conquistato la nomination presidenziale repubblicana, raggiungendo la soglia dei 1.276 delegati necessaria per le elezioni del 3 novembre. Il voto è stato il primo atto della convention del partito avviata a Charlotte, in North Carolina, dove 336 delegati hanno votato a nome di tutti coloro che sono stati impossibilitati a partecipare, a causa delle restrizioni per il Covid. Trump terrà il discorso di accettazione giovedì.

“E’ la più importante elezione della storia del nostro Paese”, ha affermato Trump accolto da un’ovazione e al grido di “four more years” (altri quattro anni).

“Dobbiamo fare molta attenzione. Nel 2016 i democratici hanno spiato la nostra campagna, ora ci provano con il voto di corrispondenza”.

Sarebbero sei i temi politici su cui puntererebbe il presidente degli Stati Uniti per la rielezione. Secondo quanto riportato da Fox News, il programma prevede la creazione di nuovi posti di lavoro, l’indipendenza dalla produzione cinese, progetti per la salute pubblica, la difesa dei poteri della polizia, un piano contro l’immigrazione clandestina e un’estesa innovazione tecnologica.

Se il democratico Joe Biden vincerà le presidenziali, “la Cina diventerà padrona di questo Paese”, ha affermato Trump alla convention repubblicana diCharlotte. Il tycoon ha poi attaccato il voto per corrispondenza: “I dem cercano di rubare le elezioni. L’unico modo in cui possono vincere è truccando il voto”. I democratici, ha aggiunto il numero uno della Casa Bianca, “hanno già cercato di imbrogliare la volta scorsa. Li abbiamo beccati a fare qualcosa di veramente brutto nel 2016, dobbiamo stare attenti perché ci stanno riprovando”.