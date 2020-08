Usa. Video mostra un agente che spara alla schiena di un afroamericano

AgenPress – Un uomo identificato come Jacob Blake è stato colpito dalla polizia e ora è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale. L’episodio è avvenuto a Kenosha, Wisconsin, e ieri notte, poche ore dopo la diffusione del filmato, sono scoppiate proteste e scontri.

La contea di Kenosha ha dichiarato lo stato di emergenza il coprifuoco dalle 22:15 alle 7:00 di lunedì.

I manifestanti si sono diretti verso la stazione della polizia lanciando quelle che sembrano essere molotov e mattoni contro le forze dell’ordine, mentre gli agenti hanno usato i lacrimogeni per disperdere la gente. In altre zone della città sono stati incendiati dei camion della spazzatura che erano stati posizionati ad alcuni incroci. Blake è stato colpito intorno alle 17 ora locale, dopo che gli agenti hanno risposto ad una chiamata per un incidente domestico.

Secondo il dipartimento di polizia di Kenosha, gli agenti hanno fornito aiuto immediato all’uomo dopo la sparatoria. È stato trasportato via Flight for Life a Froedtert a Milwaukee in gravi condizioni.

Dopo la sparatoria, i manifestanti hanno costretto a lasciare più di una dozzina di agenti a guardia della scena. Poco prima, qualcuno ha appiccato un incendio e un ufficiale è stato attaccato. Un fotografo della CBS 58 è stato colpito a una gamba da un mattone che qualcuno ha lanciato contro un’auto della polizia in uscita.

Il filmato che circola sui social media mostra due poliziotti armati che seguono Blake mentre cammina verso un furgone e apre la portiera del guidatore per entrare. A questo punto uno degli agenti lo afferra per la parte posteriore della maglietta e sembra sparargli a distanza ravvicinata, tra le urla dei presenti. Un membro della famiglia del giovane ha detto che i figli di Blake erano sul furgone mentre il padre veniva colpito, e numerosi testimoni hanno raccontato ai media locali che il 29enne aveva cercato di sedare una lite tra due donne.