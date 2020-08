Appello di Romina Power per il toro Casimiro, cerca casa! 30 mesi, 700 kg

AgenPress – “Il toro, Casimiro di un anno e mezzo cerca casa . Salvato dal mattatoio non lo possono piu’ tenere dove sostano i poveri vitelli prima di essere uccisi. Cerco qualcuno che abbia uno spazio dove ospitare Casimiro . Le spese di viaggio a carico mio. Verrò ad accertarmi che lui stia bene”.

Lo scrive Romina Power sul suo profilo Instagram. Casimiro ha 30 mesi, 700 chilogrammi è di razza Bruna Alpina, salvato a Natale dalla macellazione quando ancora era un vitellino. La colletta era stata avviata dall’associazione Azzurro Ionio di Manduria, a Taranto, che aveva messo in vendita tagliandi del valore corrispondente a 100 grammi di carne, per raccogliere i mille euro necessari all’acquisto dell’animale, poi comprato dal presidente dell’associazione ambientalista, Francesco Di Lauro. Ora però il toro cerca casa.

Casimiro è cresciuto, ospitato in un box dell’azienda zootecmica Santa Fara di San Pancrazio Salentino, dove però non più stare: l’associazione che finora ha supportato le spese per il suo mantenimento ora non può farlo più, anche perché Casimiro, crescendo , ha occupato spazi necessari agli animali da reddito dell’azienda.

Romina ha anche chiesto direttamente aiuto – ha fatto sapere il suo entourage – allo Zoo Safari di Fasano (Brindisi), che si è rammaricato di dover declinare la possibilità definendo la mobilitazione dell’artista una “nobilissima iniziativa”.

All’appello hanno comunque già risposto tantissimi follower e in particolare quattro strutture che, con spazi agricoli adeguati a Casimiro, hanno offerto la loro disponibilità ad accoglierlo: una è in Veneto e tre sono in Puglia.