Coronavirus, Mollicone (FdI): “Governo sapeva rischio epidemico, perchè non ha fatto nulla?”

AgenPress. “Già dal 12 febbraio il governo, grazie a uno studio elaborato da Stefano Merler della Fondazione Bruno Kessler, era a conoscenza del rischio epidemiologico da Covid-19, lo shock per il sistema sanitario nazionale e un numero di morti tra i 35 mila e i 60 mila.

Da notare che 35.472 è il numero di morti effettivamente registrato fino a Sabato in Italia. Nonostante queste indicazioni, il Governo non ha fatto assolutamente nulla per contenere l’epidemia: le Regioni non sono state informate, nessuno ha messo in piedi piani d’emergenza, nessuna istituzione di zone rosse circoscritte. Come ha detto Giorgia Meloni, le responsabilità politiche sono chiare e non possono restare senza conseguenze.”

Così il deputato FDI Federico Mollicone.