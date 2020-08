Lampedusa sbarco notturno di 450 stranieri. De Lieto (Li.Si.Po.): rischio rivolte sociali

AgenPress. Continua senza sosta ”l’invasione” del nostro Paese. Lampedusa, che già da tempo è collassata, durante la notte ha registrato lo sbarco di ben 450 stranieri, presumibilmente tunisini.

L’ennesimo sbarco ha provocato le proteste di numerosi cittadini dell’ Isola indirizzate all’esecutivo. Il Sindaco di Lampedusa ha minacciato azioni eclatanti se non verranno attuate decisioni in merito.

Il Segretario Generale del Libero Sindacato di Polizia (LI.SI.PO.) Antonio de Lieto ha dichiarato: “Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire. La situazione a Lampedusa e nell’intera Sicilia è incandescente. Vi è il reale rischio – ha continuato de Lieto – di rivolte sociali. I cittadini sono stanchi e stufi di subire quotidiane “invasioni”. Il Governo non può, a giudizio del LI.SI.PO., far finta di nulla.

E’ necessario – ha rimarcato il leader del LI.SI.PO. – che il Presidente del Consiglio intervenga celermente prima che si verifichi il peggio. La protesta di Lampedusa – ha evidenziato de Lieto – può essere la goccia che fa “traboccare il vaso”. Il LI.SI.PO. – ha concluso de Lieto – per l’ennesima volta si appella al Ministro Lamorgese affinché chiuda senza se e senza ma i nostri porti. Ministro Lamorgese: chi ha tempo non aspetti tempo” !!!