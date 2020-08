Coronavirus. Piovani, “teatri in Italia chiusi come tombe. Terrificante quello che sta accadendo”

AgenPress – “Purtroppo uno dei settori più colpiti è proprio il teatro. Lo stiamo tenendo in piedi con il pubblico contingentato, cercando di tenerne accesa la fiamma, ma se non passa la pandemia sarà sempre più difficile”.

Lo ha detto il premio Oscar, Nicola Piovani, a Villa Bardini nel corso della quarta serata del festival ‘La città dei lettori’, rassegna, dedicata al libro e alla lettura. commentando la condizione attuale della cultura in Italia.

“I teatri in Italia sono chiusi come tombe, se non passa questa pestilenza sarà sempre più difficile, tutto ciò che avviene dal vivo, gli spettacoli, i concerti, hanno bisogno di assembramenti, di affollamento, di orchestre che sfiatano nella buca, dei cori. È terrificante quello che sta accadendo. Vivere in questa paura ha mortificato tantissimo questo settore. Una ferita dolorosissima che speriamo si sani il prima possibile”.