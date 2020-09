Roma. Tajani (FI), di Raggi non salvo nulla, ci vuole un sindaco “modello Bertolaso”

Agenpress – Nel centrodestra “sono stato quello che ha preso più voti di tutti a Roma, anche di Alemanno quando ha vinto nel 2008. Oggi però faccio l’europarlamentare e il vicepresidente di Forza Italia. Non posso abbandonare questi incarichi. Non sarebbe giusto. Ma sicuramente darò una mano nella battaglia per il Campidoglio. Non è il momento di fare nomi. Ma penso che debba essere qualcuno sul modello Bertolaso. Non dico che debba essere Bertolaso, ma qualcuno che abbia un profilo come il suo”.

Lo dice Antonio Tajani, europarlamentare e vicepresidente di Forza Italia, in un’intervista a “Il Tempo” sottolineando come “dell’amministrazione Raggi non salvo nulla. Quando si tornerà a votare per il Comune di Roma noi dovremo mettere in campo un candidato che non sia un politico, anche se ovviamente legato alla cultura di centrodestra. Una persona che abbia dato prova di saper amministrare. Ad esempio, può essere un militare, oppure un manager. Qualcuno che provenga dallo Stato o da una grande azienda privata”.

“Non dovrà essere un dirigente di partito, magari qualcuno che va a fare il sindaco pensando in seguito di diventare ministro. Serve qualcuno che si dedichi anima e corpo a Roma. Ci vuole qualcuno che si dedichi a fare il sindaco per i prossimi cinque anni e non abbia altre distrazioni”.