Battisti: Carfagna, suo atteggiamento è sfregio a Italia

AgenPress. “Quattro omicidi, tre ferimenti, un numero non ben definito, ma alto, di furti e rapine e 37 anni di latitanza. Cesare Battisti ha ferito profondamente l’Italia, ha dilaniato famiglie ed è scappato dalle sue responsabilità per quasi 40 anni. Oggi si lamenta per le condizioni della sua reclusione, ma il suo atteggiamento è uno sfregio al Paese e alle vittime del terrorismo.

E’ arrivato il momento per lui di pagare le sue colpe, senza scorciatoie ma anche senza discriminazioni. Accetti la pena che la giustizia italiana gli ha inflitto, faccia ammenda, dimostri dignità e sospenda lo sciopero della fame e il rifiuto delle cure. È giusto che paghi per quello che ha fatto, in nome del popolo italiano”.

Lo dichiara Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia.