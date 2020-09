Crisafi (Re Mind) nella giornata della Natività di Maria: insieme siamo più forti!

AgenPress. Alle ore 21.00 di oggi giorno della Natività della Beata Vergine Maria – festa liturgica della Chiesa cattolica e della Chiesa ortodossa – si svolgerà una preghiera cantata alla Chiesa dei Miracoli in Roma con la partecipazione dei vertici di Re Mind Filiera Immobiliare.

Nel corso del Comitato sulla Sostenibilità insieme al Consigliere Delegato alla Manifattura Immobiliare e Vice Presidente Gbc Italia Marco Mari ci si è soffermati, ha precisato Paolo Crisafi presidente di Re Mind sulla necessità di “coniugare strategie finalizzate a una maggiore resilienza, sostenibilità e salubrità nello sviluppo dell’ambiente costruito, sviluppando e mettendo in sicurezza le infrastrutture, gli immobili e i relativi impianti, le aree interne, le città, le coste, i territori e gli investimenti”.

Ha poi proseguito Crisafi:”Solo un dialogo equilibrato, proattivo e inclusivo tra tutte le parti

interessate al rilancio dell’Italia potrà gettare le basi di un innovativo, efficace ed efficiente programma di politica economica per le filiere edilizia e immobiliare.

In questa prospettiva uniamoci per dare un nuovo senso al presente, messo a dura prova dalla pandemia, e così aprirci a un futuro migliore in equilibrio con il Creato.

Insieme siamo più forti!”