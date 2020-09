Meloni: “Il Governo giallorosso spalanca le porte all’immigrazione incontrollata”

AgenPress. Il Governo giallorosso spalanca le porte all’immigrazione incontrollata e poi scarica sulle Regioni l’emergenza sanitaria.

Sconcertante la denuncia del governatore dell’Abruzzo, Marco Marsilio, di Fratelli d’Italia: il Ministero dell’Interno aveva assicurato che sui 42 immigrati sbarcati a Lampedusa e mandati in un albergo di Vasto erano stati fatti i tamponi e che erano risultati negativi al Covid-19.

Falso: dopo un secondo tampone, 5 immigrati sono risultati positivi. Risultato: la sinistra insegue gli italiani con i droni, impone regole severissime anti-contagio agli italiani e poi lascia girare indisturbata per l’Italia gente venuta da chissà dove e senza assicurarsi che non rappresentino un rischio per la salute. Un governo di irresponsabili: i veri negazionisti del virus.

E’ quanto dichiara, in una nota, Giorgia Meloni.