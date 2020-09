Olga Minskaya: “chiediamo la liberazione di tutti i prigionieri politici in Bielorussia”

AgenPress. A poche ore dal caso internazionale del presunto rapimento dell’oppositrice bielorussa Maria Kolesnikova, arriva l’appello di Olga Minskaya, violoncellista e compositrice. Ha collaborato musicalmente con grandi maestri di orchestra come Rostropovich, Howard Shore, Emir Kusturica e Riccardo Muti.

La violoncellista si è rivolta a Luca Di Carlo, avvocato internazionale per i diritti umani, per fare un appello “giuridico – politico” per la pace in Bielorussia.

Olga Minskaya dichiara: “Nonostante i complicati conflitti, i disaccordi e la situazione estremamente tesa in Bielorussia, l’umanità deve rimanere al primo posto”. Siamo molto preoccupati e chiediamo la liberazione di tutti i prigionieri politici in Bielorussia”.

L’Unione europea attraverso il portavoce dell’Alto rappresentante, Josep Borrell, ha espresso preoccupazione per gli ultimi sviluppi nel Paese e il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas ha fatto sapere che la Germania “esige di sapere dove si trova Maria Kolesnikova”.