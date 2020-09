Willy. I fratelli Bianchi e Pincarelli restano in carcere, Belleggia ai domiciliari

AgenPress – Restano in carcere tre dei quattro arrestati per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, ucciso nel corso di una rissa la notte tra sabato e domenica. Il gip di Velletri ha convalidato l’arresto per concorso in omicidio preterintenzionale per i fratelli Gabriele e Marco Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. L’accusa per i 4 resta quella di omicidio preterintenzionale.

Francesco Belleggia che ieri nel corso dell’interrogatorio di garanzia avrebbe detto di avere visto uno dei fratelli Bianchi colpire Willy, ha ottenuto i domiciliari.