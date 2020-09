Come il digitale può trainare la ripresa in Italia

Con le restrizioni necessarie per fronteggiare l’epidemia di coronavirus i nostri connazionali hanno dovuto fare i conti con delle abitudini di vita quotidiana differenti. Molti aspetti della vita degli italiani hanno dovuto necessariamente subire delle modifiche, dal lavoro alla scuola, passando per il settore degli acquisti. Proprio il lockdown imposto per limitare la diffusione dei contagi nel nostro Paese ha comportato un’evoluzione dei sistemi utilizzati non solo per comunicare, ma anche per compiere delle azioni che precedentemente venivano svolte esclusivamente in presenza. Pensiamo agli strumenti digitali, che hanno rappresentato un modo per consentire alle aziende e alle istituzioni di continuare ad operare. Vediamo come proprio il digitale può costituire una maniera per favorire l’uscita dal periodo di crisi in cui ci siamo ritrovati.

Un modo per pianificare nuove strategie di azione

Molte persone si sono dovute adattare allo smart working, con processi di trasformazione che hanno coinvolto diversi settori lavorativi e non solo. Anche il mondo dell’intrattenimento è stato visto come un’opportunità interessante dagli italiani, non solo per impiegare il tempo, ma anche per cercare di guadagnare. È il caso ad esempio dei migliori casino legali o di forme di investimento che hanno caratterizzato questi ultimi mesi.

La tecnologia e il digitale possono rappresentare veramente un modo per trainare la ripresa in Italia, visto che si configurano come degli strumenti per rivoluzionare il rapporto con gli altri, per una nuova comunicazione e per ripensare la maniera di lavorare, evitando di rinchiudersi in alcuni schemi che ci hanno a volte condizionato in precedenza.

Certo, la strada da percorrere per una vera e propria rivoluzione e trasformazione nell’ambito del digitale è ancora lunga. Non si può pensare esclusivamente alla semplificazione dei processi tramite il digitale, ma quest’ultimo deve diventare un nuovo modo per pianificare delle strategie di azione differenti rispetto al passato.

Si tratta quindi di affrontare anche un cambio di mentalità, che deve andare di pari passo con le modifiche delle abitudini di vita quotidiane. Solo in questo modo è possibile progettare nel corso degli anni una trasformazione dal punto di vista digitale.

La strada da percorrere, come dicevamo, è ancora lunga, anche perché la situazione di crisi che abbiamo dovuto affrontare anche in Italia ha portato a nuove modalità di azione che in molti casi hanno avuto la caratteristica dell’improvvisazione.

Mancano in certe situazioni le dotazioni dal punto di vista tecnologico, ma il digitale è fondamentale per vivere una rivoluzione che riguarda il modo di organizzare il lavoro, sia nelle aziende che nelle varie istituzioni del nostro Paese.

L’accelerazione digitale fondamentale per uscire dalla crisi

Il settore dell’informatica e delle nuove tecnologie è stato uno dei pochi ad avere un certo successo dal punto di vista finanziario nel corso del 2020. Per questo possiamo dire che ci sono tutte le condizioni per garantire un aumento dell’accelerazione digitale anche in Italia, con delle previsioni che si fanno sempre più positive.

Mettere al centro di un’impresa il digitale significa investire in reti più veloci, nelle nuove tecnologie rappresentate dall’intelligenza artificiale o dai sistemi cloud. Investire in questi progetti è essenziale per chi vuole emergere in un settore che vede la tecnologia sempre più al primo posto.

Le imprese e gli enti che operano all’interno di un determinato territorio possono sicuramente beneficiare dei tanti aspetti positivi, anche per riuscire a trovare un riparo dalla crisi economica che sta investendo molti Paesi, tra i quali anche l’Italia.

Incoraggiare lo sviluppo del digitale sicuramente può dare una spinta per la ripresa dei Paesi colpiti duramente dall’epidemia e di conseguenza dall’emergenza sanitaria che ne è derivata. Per questo anche le soluzioni e le scelte politiche possono avere un ruolo determinante nel garantire l’approccio più deciso agli investimenti nel settore.