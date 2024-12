ACN-CyEX24, la prima esercitazione nazionale per prepararsi a un attacco cibernetico

AgenPress. Si svolgerà domani e venerdì, presso la sede dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, l’esercitazione ACN-CyEX24, la prima esercitazione nazionale che coinvolge le amministrazioni rappresentate nel Nucleo per la cybersicurezza.

L’iniziativa, che si inserisce nel percorso di attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza 2022-2026, avrà l’obiettivo di potenziare la consapevolezza e le capacità operative delle Amministrazioni pubbliche cruciali per la resilienza cibernetica del Paese, anche attraverso il rafforzamento della collaborazione tecnico-operativa con l’Agenzia.

I partecipanti, oltre 50, che rappresenteranno Ministeri e Dipartimenti competenti in materia, affronteranno, nell’esercizio di tipo “table-top”, un’attività di formazione e pianificazione che simula uno scenario per coinvolgere i partecipanti in una discussione guidata, con l’obiettivo di analizzare le risposte e le decisioni necessarie per gestire una serie di eventi cibernetici. Moderata dagli esperti di ACN, i partecipanti all’attività si confronteranno per individuare le azioni di prevenzione e risposta più appropriate da intraprendere.

Come spiega l’Amm. Gianluca Galasso, Capo del Servizio Operazioni e gestione delle crisi cyber dell’ACN: “Durante l’esercitazione ACN-CyEX sarà simulato uno scenario di attacco ad intensità crescente, che inizia con la scoperta di una vulnerabilità critica all’interno delle amministrazioni partecipanti, segnalata tramite i servizi di allertamento dell’Agenzia, per poi evolvere in un incidente. Sarà quindi testata la capacità delle amministrazioni di gestione dell’intero ciclo di risposta agli incidenti cibernetici, a partire dagli alert e dalle segnalazioni che il CSIRT Italia – unità operativa dell’ACN – effettua nei loro confronti, fino alla richiesta di supporto e all’adozione delle misure di contenimento e ripristino”.

Lo scopo è quello di rendere sempre più efficienti i meccanismi di scambio informativo fondamentali per la efficace e tempestiva gestione degli eventi cibernetici.

L’esercitazione mira anche a sostenere la concreta attuazione della normativa di settore, incluse le sue più recenti evoluzioni, quali la Legge 28 giugno 2024, n. 90, che rafforza il quadro normativo nazionale in materia di cybersicurezza e il Decreto Legislativo n. 138 del 4 settembre 2024 di recepimento della Direttiva NIS2.

“ACN-CyEX24 rappresenta un passaggio importante nel percorso di crescita della resilienza cibernetica nazionale e di implementazione della Strategia”, ha dichiarato il Direttore Generale dell’ACN, Bruno Frattasi, aggiungendo che “l’iniziativa permetterà alle amministrazioni di familiarizzare con le procedure operative e di rafforzare la collaborazione con ACN. La capacità di risposta collettiva delle istituzioni coinvolte nel Nucleo per la cybersicurezza rappresenta una priorità strategica per l’intero Paese.”