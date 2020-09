Como. Ucciso don Roberto Malgesini, il “prete degli ultimi”

AgenPress – Un sacerdote 51enne, don Roberto Malgesini, è stato accoltellato e ucciso a Como intorno alle 7 di martedì, sotto la sua abitazione. Inutili i soccorsi, giunti poco dopo. L’omicida si è già costituito: si tratterebbe di uno straniero con problemi psichici, che si è presentato ai carabinieri coperto di sangue.

Don Malgesini in città era il prete “degli ultimi”. Non aveva una sua parrocchia, concentrando tutto il suo impegno sull’assistenza ai marginati, in particolare nel quartiere di San Rocco, all’ingresso di Como, dove abitano da tempo numerosi migranti.

Il sacerdote è stato colpito alla schiena, mentre camminava sulla stradina in salita che porta alla vicina chiesa. Alcuni passanti che hanno notato il corpo a terra hanno chiamato i soccorsi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Gli agenti della polizia, intervenuti in piazza San Rocco, hanno trovato un coltello, in tutta probabilità l’arma del delitto.