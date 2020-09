Salvini: “Sabato prossimo sarò in Tribunale a Catania. Ci vado a testa alta”

AgenPress. Sabato prossimo alle 9 sarò in Tribunale a Catania, simbolicamente per noi in questi giorni Capitale europea della Libertà.

Ci vado a testa alta difendendo orgogliosamente quanto ho fatto da ministro per difendere il mio Paese, fermando gli sbarchi, riducendo il numero dei morti nel Mediterraneo, assestando duri colpi ai trafficanti di esseri umani e alle mafie del business dell’accoglienza.

So che in tanti sarete al mio fianco: dalla Sicilia, umiliata e trasformata da questo governo in campo profughi del continente, e da tutta Italia.

Lo dichiara, in una nota, Matteo Salvini.