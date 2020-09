Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Giusta ordinanza Musumeci”

AgenPress. “Da oggi, su ordinanza del governatore Musumeci è necessario l’ uso della mascherina anche all’ aperto quando non sia possibile assicurare la distanza interpersonale di un metro.

E’ un piccolo sacrificio, alla libertà personale, ma necessario per la prevenzione del contagio. In ogni caso quello che maggiormente conta, è il senso di responsabilità nella popolazione e il rispetto delle elementari misure di igiene e sanità”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.