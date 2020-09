Coronavirus. Superato 1 mln di morti. Guteress, “numero sconvolgente, possiamo vincere”

AgenPress – Ha superato la soglia di un milione il numero dei decessi legati al coronavirus nel mondo, secondo i dati dell’università americana Johns Hopkins.

Il paese più colpito in termini assoluti restano gli Stati Uniti, con oltre 205 mila decessi e circa 7,15 milioni di contagi. Seguono l’India e il Brasile. I casi totali di positività registrati ufficialmente nel mondo dall’inizio della pandemia di Covid-19 sono oltre 33,27 milioni, secondo la Johns Hopkins.

“È un numero sconvolgente, ma non dobbiamo mai perdere di vista ogni singola vita. Erano padri e madri, mogli e mariti, fratelli e sorelle, amici e colleghi”, ha detto il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, sottolineando che “il dolore è stato moltiplicato dalla ferocia di questa malattia”. Tuttavia, per Guterres “possiamo vincere questa sfida, ma dobbiamo imparare dagli errori”.

“Una leadership responsabile è importante, la scienza conta, la cooperazione è importante e la disinformazione uccide”, ha sottolineato ancora il segretario generale dell’Onu, ribadendo che la “corsa al vaccino continua” ma dobbiamo “fare la nostra parte per salvare vite umane mantenendo il distanziamento, indossando la mascherina e lavandosi le mani. Mentre ricordiamo tante vite perse non dimentichiamo mai che il nostro futuro si basa sulla solidarietà, come persone unite e come Nazioni Unite”.