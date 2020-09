Inflazione ancora negativa. A settembre -0,5%. Codacons, è allarme prezzi per crisi consumi

AgenPress – Il calo dell’inflazione del -0,5% produce un risparmio su base annua stimabile in -200 euro per un nucleo con due figli e -154 euro per la famiglia “tipo”. Lo afferma il Codacons, commentando i dati relativi a settembre diffusi oggi dall’Istat.

“Siamo in presenza di un vero e proprio allarme prezzi in Italia, certificato dal fatto che a settembre i listini registrano il quinto calo consecutivo – spiega il presidente Carlo Rienzi – E’ innegabile che sui listini al dettaglio pesa la forte crisi dei consumi che si registra da mesi nel nostro paese: non a caso solo il carrello della spesa, ossia i prodotti di cui i consumatori non possono fare a meno, registra prezzi in crescita su base annua del +1,2%”.

“Un fenomeno che se da un lato determina risparmi medi fino a 200 euro annui sulla spesa delle famiglie, dall’altro è fortemente negativo per l’economia nazionale, perché il crollo dei consumi penalizza il commercio, l’industria e l’occupazione” – conclude Rienzi.