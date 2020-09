Sentenza Vannini, la madre: “La giustizia esiste e per questo non dovete mai mollare”

AgenPress. La madre di Marco Vannini, dopo la sentenza d’appello bis che ha condannato Antonio Ciontoli e la sua famiglia per la morte di suo figlio ha affermato: “Finalmente è stato dimostrato quello che era palese fin dall’inizio. Se fosse stato soccorso subito, Marco sarebbe qui. La giustizia esiste e per questo non dovete mai mollare”.

“La giustizia deve essere un diritto di tutti. Abbiamo lottato per averla. L’ importante è che prima o poi emerga”, ha detto Valerio Vannini, il padre di Marco.