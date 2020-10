Bagheria. Legano e trascinano a bordo di un’auto una cavalla, due denunciati

AgenPress – La Polizia ha denunciato due bagheresi accusati di maltrattamento di animali.

I due soggetti hanno ben pensato di allacciare una fune alla cavalla e trascinarla a bordo di un’autovettura fino a destinazione, incuranti della sofferenza a cui sarebbe stato sottoposto l’animale; il tutto ad una velocità tale da costringerla ad un’andatura al galoppo, pur essendo priva della ferratura degli zoccoli.

Se è vero che la bestialità degli animali deriva da un istinto di sopravvivenza, è altrettanto vero che quella degli uomini deriva da pura crudeltà. Infatti, nonostante l’animale fosse caduto in terra e si fosse ferito alla zampa posteriore sinistra, a causa della stanchezza e della inidoneità della strada per un’andatura senza ferratura, i due uomini hanno proseguito nella loro riprovevole condotta non curanti della sofferenza dell’equino ormai giunto allo stremo delle forze.

Durante il tragitto è caduto e si è ferito alla zampa. I due uomini hanno proseguito nel loro tragitto senza curarsi delle sofferenze dell’animale. Gli agenti del commissariato li ha fermati e denunciati. visitato la cavalla che non aveva il microchip e hanno sanzionato il proprietario.

La cavalla è stata opportunamente visitata da personale della locale Asp che, riscontrando la mancanza del microchip, ha proceduto alla sanzione amministrativa e sottoposto a sequestro l’animale, affidandolo in custodia al proprietario.