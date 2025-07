Congresso Confederale Cisl. Meloni: “La CISL propone di stringere un patto della responsabilità. Voglio dire alla segretaria Fumarola che il Governo accoglie questa sfida”

AgenPress. Oggi la CISL propone di stringere un patto della responsabilità, un’alleanza tra il Governo e le parti sociali per fare squadra, raggiungere insieme obiettivi comuni. Voglio dire alla segretaria Fumarola e a tutti voi che il Governo accoglie questa sfida. Siamo pronti a fare la nostra parte in questo cammino, intendiamo farlo perché, come abbiamo dimostrato in questi anni, le nostre priorità sono abbastanza chiare. Sostenere il lavoro, incentivare chi crea nuova e buona occupazione, difendere il potere d’acquisto dei lavoratori, far crescere i salari, aiutare le nostre imprese a rimanere competitive sui mercati, creare un ambiente favorevole agli investimenti nazionali e internazionali e i dati macroeconomici, pure in un contesto impossibile, ci restituiscono un quadro incoraggiante.

L’economia italiana ha fatto registrare un andamento, tutto sommato, positivo in questi anni, con una crescita dello 0,7% nel 2024, più 0,3% nel primo trimestre di quest’anno. L’occupazione continua a registrare numeri buoni, con il livello più alto mai raggiunto di tasso di occupazione, crescono i contratti stabili, crescono i contratti a tempo indeterminato, diminuiscono i contratti precari. Questo è il dato che io considero più importante di qualsiasi altro, perché ho sempre pensato che la vera ricchezza di una nazione risieda nel lavoro e che la ricchezza non abbia alcun valore per una società se non si traduce anche in posti di lavoro di qualità. Da come la vedo io, invece dell’aggiornamento giornaliero delle quotazioni delle società in borsa sarebbe più interessante conoscere l’andamento società per società del numero di occupati che sono legati a quelle società.