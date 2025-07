Trump: “Dazi molto severi alla Russia se entro 50 giorni non si raggiungerà un accordo per porre fine alla guerra in Ucraina”

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato oggi che gli Stati Uniti imporranno “dazi molto severi” alla Russia entro 50 giorni se non si raggiungerà un accordo per porre fine alla guerra in Ucraina.

Donald Trump, seduto accanto a lui nello Studio Ovale con il Segretario generale della NATO Mark Rutte, ha dichiarato ai giornalisti di essere deluso dal presidente russo Vladimir Putin. Gli Stati Uniti invieranno armi tecnologicamente avanzate alla NATO per sostenere l’Ucraina nella sua guerra contro la Russia.

“Costruiremo armi tecnologicamente avanzate e le invieremo alla NATO”, ha dichiarato Trump e ha anche affermato che saranno i membri della NATO, non i contribuenti americani, a coprire il costo delle armi. Tra le armi che gli Stati Uniti invieranno alla NATO per sostenere l’Ucraina ci saranno sistemi antiaerei e batterie Patriot. “Si tratta di un set completo, con tanto di schieramenti”. “Alcuni arriveranno molto presto, entro pochi giorni… alcuni dei Paesi che hanno i Patriots scambieranno e sostituiranno i Patriots con quelli che hanno già.”