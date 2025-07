Ostellari: stop impugnazione sentenze di assoluzione

AgenPress. “Le sentenze di assoluzione non dovrebbero essere impugnate. Lo abbiamo sempre sostenuto e lo sostiene anche il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Per i reati minori è già così, sin dal 2024.

Non si capisce perché Matteo Salvini, come tanti altri italiani riconosciuti innocenti, debba subire la gogna e la fatica di un secondo giudizio. Lo dico chiaramente: siamo al lavoro per fare un ulteriore passo in avanti e assicurare a tutti i cittadini giudizi con sentenze chiare e tempi certi”.

Lo dichiara il sottosegretario di Stato alla Giustizia, senatore Andrea Ostellari.