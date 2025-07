Congresso Confederale Cisl. Meloni: “Garantire la salute e la sicurezza sul lavoro. Anche questo è un tema che si trova al centro dell’azione di Governo”

AgenPress. Garantire la salute e la sicurezza sul lavoro. Anche questo è un tema che si trova al centro dell’azione di Governo che abbiamo declinato in diversi provvedimenti messi in campo, dalle sanzioni alla reintroduione del reato di somministrazione illecita di lavoro, la patente a crediti per il settore delle edilizie, al contrasto al caporalato, a chi si macchia di un crimine odioso come lo sfruttamento sul lavoro.

Anche qui non basta, anche qui serve fare di più, perché chiaramente ogni vita spezzata, ogni infortunio sul posto di lavoro è una sconfitta per ciascuno di noi. Per questo abbiamo scelto di rafforzare la nostra azione, di aggiungere ai 600 milioni già disponibili per i bandi Isi dell’Inail altri 650 milioni di euro, portando le risorse utilizzabili per il 2025 a oltre 1,2 miliardi di euro.

Il Ministro Calderone, che ringrazio, sta coordinando il confronto con le parti sociali, sta lavorando per definire al meglio i provvedimenti e in questo chiaramente il contributo del sindacato è fondamentale, è indispensabile. L’obiettivo di fondo è costruire una strategia straordinaria di interventi per la salute e per la sicurezza sul lavoro che sia in grado di rafforzare la nostra azione comune, in grado di renderla ancora più incisiva, perché la sicurezza sul lavoro non è un costo, è un investimento ed è un diritto di ogni lavoratore che noi dobbiamo saper proteggere.