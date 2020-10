Coronavirus. Oltre 33mln di contagi nel mondo, 1mln di morti. In Italia “progressivo peggioramento”

Agenpress – Il bilancio dei morti per Covid-19 nel mondo è arrivato a 1.007.769 secondo i dati della Johns Hopkins University. I contagi accertati sono 33.561.081.

In Italia, intanto, l’ultimo report dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute sul monitoraggio dei contagi in Italia, parla di “progressivo peggioramento” dell’epidemia di coronavirus che dura “da nove settimane” e che “si riflette in un maggiore carico sui servizi sanitari”.

“Un rilassamento delle misure, in particolare per eventi e iniziative a rischio aggregazione in luoghi pubblici e privati, e dei comportamenti individuali, anche legati a momenti di aggregazione estemporanei rende concreto il rischio di un rapido peggioramento epidemico”.

Al momento i dati “confermano l’opportunità delle ulteriori misure di prevenzione e controllo adottate dalle Regioni e dalle Province Autonome e invitano ad essere pronti all’attivazione di ulteriori interventi in caso di peggioramento”, si legge nel report. Il virus oggi “circola in tutto il Paese” e si conferma “un aumento nei nuovi casi segnalati” da oltre due mesi. Attualmente sono 3.266 i focolai attivi, di cui 909 nuovi: