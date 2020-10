Re Mind Filiera Immobiliare su conversione Dl 14 agosto

AgenPress. Sono stati approvati gli emendamenti al Decreto-legge 14 Agosto, alcuni dei quali sicuramente importanti per la filiera immobiliare.

Paolo Crisafi presidente Re Mind filiera immobiliare: “necessario condividere sempre piu’ le politiche immobiliari del Paese. Gli emendamenti al Dl agosto sono utili, tra i piu’ rilevanti, quelli in materia di messa in sicurezza sismica degli immobili nei comuni del cratere dei terremoti del 2016 e 2017 nel Centro Italia.

Anche se ora è necessario concentrarsi sulla messa in sicurezza dei territori e delle città nel loro complesso. Positivi alcuni miglioramenti al Superbonus 110% con l’auspicio che la norma possa estendersi maggiormente ad esempio agli immobili destinati ad emergenza abitativa e housing sociale. Di particolare rilevanza le misure sugli amministratori di condomini, perché con la loro approvazione costituiscono anche un apprezzamento dell’importanza di questa categoria e delle relative attività (che vengono parzialmente semplificate).

Fondamentale è stata l’esperienza tecnica messa a disposizione delle istituzioni e delle forze politiche da parte di Francesco Burrelli Presidente Anaci e Vice Presidente Re Mind.

Anche il tema delle locazioni passive della PA necessita interventi urgenti per rendere più funzionali gli immobili e più serena la vita di chi li occupa, chiedendo al privato di investire per l’efficientamento e la messa in sicurezza degli immobili e dei relativi impianti. In tale ottica l’utilizzo dei fondi disponibili, sia internazionali sia italiani, non può prescindere dal dialogo della filiera immobiliare con le forze politiche di governo e di opposizione per progettare il futuro del nostro Paese.”