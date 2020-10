AgenPress. In Italia sono 2.677 i nuovi contagi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Lunedì erano stati 2.257.

330.263 il totale da inizio pandemia. Aumentano i guariti, +1.418. Diminuiscono di 4 unità i ricoveri in terapia intensiva, sono 319. Nessuna regione a zero contagi, 395 nuovi casi in Campania.

E’ quanto dichiara il Ministero della Salute.