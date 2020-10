Dl Sicurezza, Tardino (Lega), da Governo un favore a chi lucra su migranti

AgenPress. “Eliminando i Decreti Salvini, il Governo non solo diminuisce la sicurezza dei cittadini, ma invia un messaggio chiaro alle Ong: la loro attività di taxi del mare può riprendere a tutto spiano. Purtroppo ne trarranno vantaggio anche gli scafisti, ben lieti di sapere che si accoglie chiunque, come e più di prima.

Anche i richiedenti asilo, le cui domande hanno un tasso di accoglimento molto basso, verranno parificati ai titolari di protezione: un fattore di attrazione enorme per chi intende attraversare illegalmente il Mediterraneo. Il Governo giallorosso – con buona pace del M5s, che aveva lo stop agli sbarchi scritto a chiare lettere nel proprio programma elettorale – si piega totalmente alle logiche del business dell’accoglienza a tutti i costi, per di più in un momento storico in cui le priorità del Paese sono altre, di tipo sanitario ed economico.

Serviva un segnale forte e deciso anche in direzione di Bruxelles, verso quell’Europa che intende riformare le regole in un senso ancora più penalizzante per l’Italia con la complicità di questo Governo. E invece, con questa decisione l’Italia torna indietro di due anni: un regalo inaccettabile alla macchina mangiasoldi della finta accoglienza”.

Così in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare della Lega, coordinatrice ID in commissione Libe.