Silvestroni (FDI): sui mezzi pubblici regna il caos, Governo incapace

AgenPress. “Nelle scuole, nei bar, sopra i mezzi pubblici regna il caos. Un governo che non decide o che lo fa male. Non è concepibile che il distanziamento di un metro vale nelle piazze e nei ristoranti ma sparisce sugli autobus della capitale dove si può stare ammassati così come sulla metropolitana e nelle sale d’aspetto degli ospedali.

I ragazzi che sono a scuola per cinque ore rispettano tutte le regole per arginare e evitare la diffusione del Covid, le altre ore le passano ad inseguirlo tra incertezze e regole che non ci sono. Con un nemico invisibile come il covid e un Governo che non sa mai che fare per tutelare gli Italiani, l’unica arma di difesa sanitaria e speranza di rilancio economico è il voto.”

Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Marco Silvestroni, capogruppo in commissione trasporti a Montecitorio.