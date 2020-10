AgenPress. “Esprimo il mio profondo cordoglio nei confronti del presidente Zingaretti per la perdita della cara madre. Mi unisco al dolore della sua famiglia per questo grave lutto e desidero far giungere loro le mie più sentite condoglianze”.

Lo dichiara Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare