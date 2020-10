Vajont, Dreosto (Lega): “Annulliamo cerimonia 10 ottobre. Sassoli in autoisolamento”

AgenPress. “Con enorme dispiacere ho dovuto prendere la decisione assieme ai sindaci di Erto e Casso di rinviare la celebrazione del 10 ottobre sulla diga del Vajont in cui doveva presenziare il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli.

Purtroppo ci è arrivata la notizia che Sassoli si trova al momento in auto isolamento a Bruxelles essendo entrato in contatto con un membro del suo staff risultato positivo al Covid19. Augurando a Sassoli che tutto possa andare per il meglio, mi impegno a invitarlo nuovamente sul Vajont per poter commemorare assieme a un’alta carica dell’Ue questa tragedia che ha profondamente segnato questa terra.”

Lo dichiara in una nota, l’Europarlamentare della Lega Marco Dreosto.