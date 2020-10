Commercio. Carfagna. “Contro usura, più aiuti e meno tasse a imprese”

AgenPress – “L’allarme lanciato oggi da Confcommercio non fa altro che confermare i timori che abbiamo sempre espresso: le misure messe in campo fin qui dal governo non bastano. Sono 140mila le imprese nel commercio e nei servizi che rischiano di finire in mano agli usurai. Alle aziende non è arrivata la liquidità che serve, né sotto forma di aiuti diretti, né con i prestiti bloccati da troppa burocrazia e dalla rigidità di qualche istituto bancario. Servono più risorse, più controlli, più fiducia, non cartelle fiscali e pignoramenti. Altrimenti quando arriveranno i fondi europei, troveranno la criminalità ad accoglierli”.

Lo afferma Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia.