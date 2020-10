Covid. Svizzera, 1487 casi in 24 ore, tre decessi. Nella lista rossa Liguria, Campania, Sardegna e Veneto

AgenPress – In 24 ore sono state censite 1487 nuove infezioni e si deplorano tre decessi. Rispetto a ieri altre 23 persone sono state ricoverate in ospedale. Mercoledì i nuovi casi erano 1077 e ieri 1172. Era da fine marzo-inizio aprile che non si registravano dati simili. Con le cifre odierne il totale dei casi di coronavirus sale a 60.368, con un tasso di incidenza di 703,4 infezioni ogni 1000’000 abitanti. 5001 persone hanno dovuto essere curate in ospedale e i decessi legati alla malattia hanno raggiunto quota 1794.