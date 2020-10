Governatore Banca d’Italia Visco: restituire fiducia a imprese e famiglie

AgenPress. Il Governatore della banca d’Italia Ignazio Visco, in un’intervista al Corriere della Sera dochiara:

“Contro la crisi causata dalla pandemia da coronavirus bisogna intervenire con politiche di bilancio e monetarie accomodanti, al fine di restituire fiducia a imprese e famiglie“

Secondo Visco, il governo si è trovato a gestire una situazione drammatica, ma non ne è uscito male nel confronto internazionale. Ora però deve saper cogliere le opportunità di questo momento epocale. Occorre pensare ai giovani: per loro servono fatti, non parole.