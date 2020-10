L’opinione di Roberto Napoletano. Non possiamo continuare a “venderci” risorse che non sappiamo spendere

AgenPress. Noi vi daremo tutti i soldi. Voi non li spenderete e noi ce li riprenderemo. L’alto funzionario europeo risponde così a un mio amico che chiede come mai l’Europa è stata tanto generosa con L’Italia.

Briciole alla Francia, 209 miliardi a noi, qualcosa che vale per l’Italia più del doppio del prestito Marshall del Dopoguerra. E aggiunge: che ti credi, con tale cinico ragionamento abbiamo superato le resistenze olandesi! Questo racconto privato mi è tornato in mente ieri pomeriggio con un lungo brivido nella schiena alla Sala Zuccari, a Palazzo Giustiniani.

Quando sento il presidente del Consiglio di Stato, Filippo Patroni Griffi, che riceve il premio Guido Dorso, dire testualmente: “Un’Europa che rinuncia all’egoismo e ci consente, anzi si consente, cose inimmaginabili finora. Ora ci sono risorse insperate e possiamo ripartire alla pari, se saremo in grado di non sprecare quest’occasione che sarà un banco di prova per l’Europa che il nostro Paese non può assumersi la responsabilità di far fallire”.

