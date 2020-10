Meloni: “Faremo le barricate per fermare la furia immigrazionista di questo governo”

AgenPress. Non bastava il pessimo lavoro in tema di immigrazione, tra raffiche di sbarchi quotidiani e sanatorie inutili e dannose. Ora il governo inizia a gettare le basi per tentare nuovamente di riformare la cittadinanza, magari inserendo lo Ius Soli.

Ma davvero in questa fase così delicata, con italiani e imprese sempre più in difficoltà, la loro priorità è quella di modificare la legge sulla cittadinanza? Ma su quale pianeta vive questa gente?

Faremo le barricate per fermare la furia immigrazionista di questo governo.

E’ quanto dichiara, in una nota, Giorgia Meloni.