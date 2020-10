Roma, APE-PAI: Alle Comunali scende in campo lista di Ecologisti e Animalisti

AgenPress. “Alle prossime elezioni comunali sarà presente anche la lista degli ecologisti e degli animalisti. È un progetto civico promosso dal ‘Partito Animalista Italiano’ e da ‘Alleanza Popolare Ecologista’.

Dopo le elezioni europee, passando per le elezioni regionali 2020 dove il Partito Animalista ha eletto un consigliere regionale in Campania, il simbolo degli animalisti torna sulla scheda elettorale a Roma. Lo fa, come alle regionali campane con un’alleanza programmatica eco-animalista.

La dimensione sociale è il nostro terreno privilegiato perché vogliamo incidere sulle condizioni di vita e di sofferenza per noi più intollerabili; un cambio di strategia quanto mai necessario in una fase come questa di profonda crisi post pandemia”, lo affermano in una nota congiunta Rinaldo Sidoli, portavoce di Alleanza Popolare Ecologista (Ape) e Cristiano Ceriello, segretario del Partito Animalista Italiano.

“Dopo un attento e proficuo confronto abbiamo convenuto – spiegano – sulla necessità di un punto di riferimento per un elettorato animalista e ambientalista che non si sente davvero rappresentato attualmente. Saremo tra la gente, ascoltando i loro problemi e portando avanti le loro istanze. È a partire da questo lavoro ‘dal basso’, sui territori, in rapporto con i bisogni reali delle persone, che daremo valore a quel pezzo di società che la politica ha dimenticato”.

“Vogliamo guidare l’Urbe che amiamo rafforzando le politiche a favore dello sviluppo economico e sociale. Il nostro orizzonte non sarà quell’ambientalismo arcaico e ideologico, ma una visione ecologista moderna, matura e non ripiegata su stessa, ma consapevole della necessità di intrecciare le tematiche ‘green’ con le grandi questioni del nostro tempo. Parte quindi da Roma un progetto programmatico che, in altri paesi europei, vede gli ambientalisti e animalisti in crescita continua nelle Istituzioni nella prospettiva di un Paese sempre più moderno e giusto. Chiediamo a tutti coloro che condividono le nostre battaglie di sostenerci e unirsi a noi”, hanno concluso.