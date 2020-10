Gdf: sequestrati 57 milioni di mascherine, ricarichi del 6000%

AgenPress. Nei primi nove mesi del 2020, sono stati denunciati 1.172 soggetti per i reati di frode in commercio e altri reati, sono stati sottoposti a sequestro circa 57 milioni di mascherine, nonché 765 mila confezioni e 158 mila litri di igienizzanti venduti, fraudolentemente, come disinfettanti. Ricarichi di oltre il 6.000 per cento sui prodotti legati alla lotta alla pandemia.

“Bene, ottima notizia! E’ inaccettabile speculare sulla pelle degli italiani, in un momento così grave per il Paese. Abbiamo subito denunciato i prezzi stellari di un’infinità di prodotti, la vergognosa speculazione iniziata fin dal mese di febbraio, la vendita di mascherine farlocche che non avevano alcuna efficacia, prodotti spacciati come anti-Covid, tipo i materassi capaci di allontanare i virus e i batteri durante il sonno” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Ora speriamo che chi si è reso responsabile di tali misfatti subisca la giusta condanna” conclude Dona.