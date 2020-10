Oms, casi aumentano, rischio capacità ospedali. Il virus può tornare a velocità vertiginosa

AgenPress – “Con l’aumento dei casi, aumenta anche il numero di persone che necessitano di posti letto negli ospedali e in terapia intensiva” e anche se i medici curano meglio i pazienti rispetto ai primi giorni della pandemia”.

Lo ha detto il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus nel corso del consueto briefing sul coronavirus. “Quando la capacità dell’ospedale viene superata, è una situazione molto difficile e pericolosa”.

“Con l’arrivo dell’inverno nell’emisfero settentrionale, stiamo assistendo ad un’accelerazione dei casi, in particolare in Europa e Nord America, ha detto ancora.

“So che c’è stanchezza ma il virus ha dimostrato che quando abbassiamo la guardia può tornare a una velocità vertiginosa e minacciare ospedali e sistemi sanitari. Se facciamo insieme scelte intelligenti – ha aggiunto -, possiamo tenere bassi i casi, garantire che i servizi sanitari essenziali continuino e che i bambini possano continuare ad andare a scuola”.

“Troppi Paesi hanno pensato che fosse finita e hanno decelerato nelle loro attività di tracciamento e test”, ha aggiunto Mike Ryan, il direttore del programma emergenze dell’Oms.

“E’ difficile ora per Europa e Nord America tornare in una fase di potenziali lockdown, le persone sono esauste e stanche, non è una situazione facile ma c’è ancora speranza”. “Nelle prossime settimane – ha concluso – ci sarà un alto numero di casi: dobbiamo proteggere i vulnerabili, dobbiamo cercare di tenere i bambini a scuola ma dobbiamo anche essere pronti a rinunciare ad alcune cose che amiamo fare”.