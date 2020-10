Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Utilizzare bus turistici per trasporto pubblico”

AgenPress. Uno dei nodi maggiormente avvertiti in questa emergenza Covid riguarda il trasporto pubblico, specie per lavoratori e scolaresche. Visto che il turismo specialmente quello che riguarda gite turistiche e pellegrinaggi si è fortemente ridotto, per trasportare lavoratori pensolari e studenti, in aggiunta al parco mezzi disponbile si potrebbe far ricorso ai mezzi delle ditte private.

In questo modo ne guadagnerebbe in sicurezza il trasporto e allo stesso tempo incasserebbero somme le ditte di bus privati che versano in condizioni precarie. Allo stesso tempo si potrebbero utilizzare molti veicoli militari fermi nelle caserme”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.