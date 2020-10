Mes, Giacomo Portas (Moderati): Priorità evitare il baratro, servono certezze non chiacchiere

AgenPress. “Ma è possibile che anche in una situazione così difficile e delicata non si riesca a mettere da parte idee politiche e tensioni per il bene del Paese? La nostra priorità ad oggi è trovare i fondi necessari per riuscire ad uscire da questa crisi economico-sanitaria che ci sta portando nel baratro, ma non si riesce a trovare la quadra sia con la Maggioranza che con le opposizioni.

I soldi del Mes ad oggi sono fondamentali, perchè oltre ad avere interessi pari allo zero, sono disponibili da subito, quindi mi chiedo perchè indugiare ulteriormente? Perchè dire no a prescindere? Gli italiani hanno bisogno di certezze, non di litigi continui.”

Lo dichiara l’On. Giacomo Portas (Leader dei Moderati – Indipendente Italia Viva).