Bce. Lagarde: la crescita economica sarà più debole nel breve termine. Rischi geopolitici elevati. Inflazione in calo nel 2025

AgenPress – “Le sfide che ci troviamo ad affrontare ci impongono anche di ripensare il ruolo dell’Ue nell’affrontare le esigenze di investimenti strategici. Come hanno osservato Enrico Letta e Mario Draghi nei loro report, l’Europa è attualmente al di sotto del suo potenziale. Un’idea chiave che attraversa i report è che l’Europa è più grande delle sue parti costituenti. Investimenti congiunti dell’Ue ben definiti stimolerebbero la crescita potenziale e contribuirebbero alla stabilità macroeconomica”.

Lo afferma la presidente della Bce Christine Lagarde nella sua audizione alla Commissione Econ del Parlamento europeo.

Tali investimenti, spiega Lagarde, “ci consentirebbero di sfruttare le economie di scala e affrontare le sfide transfrontaliere, a vantaggio di tutti gli europei, aggiungendo valore oltre a ciò che gli investimenti nazionali potrebbero ottenere da soli. Invierebbero anche un forte segnale di unità agli investitori privati ;;all’interno e all’esterno dell’Ue”.

“Tali investimenti devono essere accompagnati da sforzi di riforma coordinati e ambiziosi. A livello Ue, il completamento dell’unione dei mercati dei capitali, di cui abbiamo discusso nella mia precedente audizione dinanzi a questa commissione, e l’approfondimento del mercato unico sono essenziali”.

“Rivedremo la nostra posizione la prossima settimana, seguendo il nostro approccio dipendente dai dati e meeting-by-meeting. Pertanto non ci stiamo impegnando in anticipo per un percorso di tasso particolare”.

“I dati basati sui sondaggi suggeriscono che la crescita sarà più debole nel breve termine, sulla scia del rallentamento della crescita nel settore dei servizi e di una continua contrazione nel settore manifatturiero. Più avanti, la ripresa economica dell’area euro dovrebbe iniziare a prendere piede”.

“Le prospettive economiche a medio termine” sono “incerte e dominate da rischi al ribasso. I rischi geopolitici sono elevati, con crescenti minacce al commercio internazionale. Gli alti livelli di apertura commerciale e di integrazione nelle catene di fornitura globali rendono l’area euro vulnerabile agli shock esteri, con potenziali barriere commerciali che pongono minacce alla produzione e agli investimenti”.

“Guardando al futuro, si prevede che l’inflazione aumenterà temporaneamente nel quarto trimestre di quest’anno, poiché i precedenti bruschi cali dei prezzi dell’energia non saranno più considerati nei tassi annuali, prima di scendere fino all’obiettivo nel corso dell’anno prossimo”.