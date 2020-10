Viareggio. Si cerca uno studente di 16 anni scomparso ieri

AgenPress – Il ragazzo di 16 anni sarebbe uscito dalla sua abitazione a Viareggio tra le 4 e le 6 di ieri mattina con la bicicletta per raggiungere la fermata dell’autobus e poi andare a scuola in un istituto a Marina di Massa (Massa Carrara), dove frequenta l’istituto alberghiero.

Impegnati nelle ricerche anche i vigili del fuoco con varie unità e un nucleo cinofili, e le forze dell’ordine. In arrivo anche un elicottero per perlustrare la costa. Le ricerche sono partite dopo la denuncia presentata ieri sera dai genitori del ragazzo.

Il ragazzo, fanno sapere i vigili del fuoco, ha 16 anni ed è vestito con felpa con cappuccio e pantaloni scuri. Indossa uno zaino nero e bianco ed ha i capelli lunghi raccolti, chiari.

La prefettura di Lucca, che coordina le ricerche, informa che è stata allertata anche la Capitaneria di porto, come le prefetture vicine da Massa Carrara, La Spezia, e Livorno. Il ragazzo non ha con se il telefono cellulare, quindi anche una eventuale localizzazione in tal senso non è possibile. E’ stata messa in piedi una macchina operativa con diversi mezzi e personale in azione che stanno perlustrando le due pinete di Viareggio, Levante e Ponente, e la costa, dato che il ragazzo è un amante delle passeggiate.