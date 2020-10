Appello De Magistris al governo. Intervenga, Campania è fuori controllo

AgenPress – ”Rivolgo un appello al Governo: assuma il coordinamento di una situazione che ormai, è sotto gli occhi di tutti, in Campania è fuori controllo. Il Governo intervenga subito con misure adeguate sul piano sanitario, sociale ed economico”.

Lo chiede in un video messaggio il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a seguito dell’annuncio da parte del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, di un imminente lockdown regionale.

”Oggi siamo costretti, prima Regione in Italia, dopo aver chiuso per primi le scuole, a un lockdown non per la lungimiranza del presidente della Regione ma per la confessione della totale inadeguatezza delle azioni messe in campo da marzo, aprile ad oggi per rafforzare la salute delle donne e degli uomini della Campania”, prosegue il sindaco.

Una notizia che il sindaco ha appreso mentre era in Prefettura per un comitato per l’Ordine e la sicurezza precedentemente convocato per discutere sulle misure da adottare per eventuali restrizioni su vie, piazze o aree della città. ”Trovo davvero sconcertante – prosegue – che mentre noi stavamo discutevamo di questo, anche in presenza di rappresentanti della Regione Campania, senza alcuna comunicazione di natura ufficiale, di correttezza istituzionale, il presidente De Luca attraverso i suoi canali social comunicava di avere deciso il lockdown regionale. Si apprende dalla stampa ciò che si deve attuare e ciò significa non mettere tutti nelle condizioni di prepararsi e alle forze di polizia di controllare il territorio”.