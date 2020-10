Coronavirus, Pastorino (Leu): guarito da Covid, torno in Aula per dare mano contro emergenza

AgenPress. “Dopo la quarantena è arrivato il tampone negativo, che ha certificato la guarigione dal Covid. Sono stato sempre bene. Ma in questi giorni ho pensato, ancora di più, a chi lotta contro questo virus così pericoloso, nel suo essere subdolo.

Ringrazio chi mi è stato vicino fin dall’inizio in queste ore di apprensione, per la salute della mia famiglia, che fortunatamente non è stata contagiata. È un grande sollievo sapere che nessuno dei miei contatti più stretti, dai colleghi in Aula agli amici fino ai miei collaboratori, abbia contratto il virus a causa mia”.

Lo dichiara il deputato Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera di Leu.

“Torno in Aula – aggiunge Pastorino – per dare una mano contro l’emergenza. È un momento delicatissimo per il Paese. Occorre tutelare la salute, soprattutto di chi è più vulnerabile. Ma è doveroso sostenere le attività produttive, gli esercizi commerciali e i lavoratori che rischiano di subire duri contraccolpi da questa seconda ondata”.