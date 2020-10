Guerriglia Napoli: Pianese (Coisp), due arrestati già a casa, vergognoso

AgenPress. “È vergognoso che le due persone arrestate durante i gravissimi scontri di Napoli non scontino la pena in carcere, ma che invece sia concesso loro di tornare a casa come nulla fosse mai accaduto”.

Così in una nota Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp.

“Questi due soggetti, peraltro già pregiudicati per altri reati, ora si sono macchiati anche di aggressione alle Forze di Polizia. In assenza di segnali chiari nei confronti di chi aggredisce le Forze dell’Ordine, sarà sempre più difficile riuscire a controllare manifestazioni in cui la criminalità organizzata e le organizzazioni eversive hanno un ruolo sempre più influente, approfittando in maniera strumentale del malessere sociale.” – conclude Pianese – .