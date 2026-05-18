Moschea di San Diego: tre vittime uccise nel centro islamico. I sospettati avrebbero 17 e 19 anni.

AgenPress. Almeno tre adulti sono morti in seguito a una sparatoria avvenuta in una moschea e in una scuola di San Diego. i due sospettati sono morti in seguito al massiccio intervento della polizia presso la moschea nel quartiere di Clairemont.

Un imam del Centro islamico di San Diego ha affermato che tutti gli insegnanti, gli studenti e gli altri membri del personale scolastico che si trovavano nella moschea sono al sicuro.

Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, i sospettati erano adolescenti e le persone a cui hanno sparato erano uomini adulti. Si ritiene che gli attentatori avessero 17 e 19 anni e sarebbero morti per ferite da arma da fuoco autoinflitte.

Le autorità stanno ancora indagando su un possibile movente e considerano la sparatoria un crimine d’odio finché non verrà escluso che lo sia.