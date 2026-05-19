AgenPress. La deputata Laura Ravetto lascia la Lega e si prepara ad aderire a “Futuro nazionale”, il movimento politico promosso dall’europarlamentare Roberto Vannacci. L’ufficializzazione è attesa giovedì, nel corso dell’evento organizzato a Salsomaggiore Terme, dove verrà presentata la nuova fase del progetto politico legato all’ex generale.

Ad anticipare la notizia è stato lo stesso Vannacci, che ha annunciato l’ingresso della parlamentare con parole nette: “Accolgo Laura Ravetto in Futuro nazionale”. Un passaggio che segna un nuovo scossone negli equilibri interni del Carroccio e che rafforza il peso politico dell’area vicina all’eurodeputato.

Ravetto, eletta nelle file della Lega e da tempo considerata una delle figure più riconoscibili del partito, avrebbe maturato la decisione nelle ultime settimane, in un clima di crescente distanza dalla linea della dirigenza leghista. L’approdo in Futuro nazionale rappresenta dunque non solo una scelta personale, ma anche un segnale politico destinato ad alimentare il dibattito nel centrodestra.

L’evento di Salsomaggiore servirà a definire struttura, obiettivi e strategie del movimento che Vannacci sta costruendo attorno alla propria figura. Dopo il successo elettorale alle Europee, l’europarlamentare punta infatti a consolidare una rete politica autonoma, capace di attrarre amministratori, parlamentari e militanti provenienti soprattutto dall’area sovranista e conservatrice.

L’adesione di Ravetto viene letta dagli osservatori come il primo ingresso di peso parlamentare nel nuovo progetto. Resta ora da capire quali saranno le reazioni all’interno della Lega e se altri esponenti possano seguire la stessa strada nei prossimi mesi.

Per Vannacci, intanto, l’ingresso della deputata rappresenta un ulteriore passo verso la costruzione di una struttura politica nazionale capace di andare oltre il semplice consenso personale raccolto negli ultimi mesi.